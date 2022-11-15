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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI YAPACAK! Başvurular başladı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereden yapılır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI YAPACAK! Başvurular başladı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile TÜBİTAK'a 34 personel alımı yapılacağı açıklandı. Konunun ardından binlerce kişi, TÜBİTAK personel alımı koşulları, başvuru ekranı ve detayları araştırılıyor. Peki, Tübitak personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, yanıtı...

TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereden yapılır? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile 34 personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından çok sayıda kişi başvuru koşullarını ve detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Tübitak personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar...

TÜBİTAK KAÇ PERSONEL ALACAK?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 34 personel istihdam edecek.Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacak.

ANKARA VE KOCAELİ'DE İSTİHDAM EDİLECEK!

Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılacak.Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK adaylardan genel olarak " kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Disiplinli, dikkatli ve takım çalışmasına uyumlu olmak, Vardiyalı çalışma, şehir dışı görevler ve mesai saatleri dışında çalışmaya engeli bulunmamak gibi şartlar aranacaktır. Ayrıca adayların alanına göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir.

KPSS ŞARTI VAR MI?

TÜBİTAK Memur ve personel alımında adaylardan KPSS şartı aranacak. Ancak Herhangi bir Taban puan şartı yer almıyor. KPSS girmiş olmak yeterlidir.

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