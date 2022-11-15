TÜBİTAK PERSONEL ALIMI YAPACAK! Başvurular başladı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereden yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK adaylardan genel olarak " kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Disiplinli, dikkatli ve takım çalışmasına uyumlu olmak, Vardiyalı çalışma, şehir dışı görevler ve mesai saatleri dışında çalışmaya engeli bulunmamak gibi şartlar aranacaktır. Ayrıca adayların alanına göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir.