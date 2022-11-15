16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya NATO üyesi Polonya'yı mı vurdu? Moskova'dan resmi açıklama

Rusya NATO üyesi Polonya'yı mı vurdu? Moskova'dan resmi açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
ABONE OL
Rusya NATO üyesi Polonya’yı mı vurdu? Moskova’dan resmi açıklama

Polonya'da sınırdaki köye düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Rusya'ya ait olduğu öne sürüldü. ABD ve Avrupa'yı harekete geçiren gelişmeye ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sözde Rus füzelerinin Polonya’ya düştüğüne dair açıklamalar, bilinçli bir provokasyon. Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Bahse konu füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok" denildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

RUSYA NATO ÜYESİ POLONYA'YI MI VURDU? MOSKOVA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Rus devleti haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya'ya saldırı iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Sözde Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğüne dair açıklamalar, bilinçli bir provokasyon. Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok." denildi.

İDDİALAR FARKLI: UKRAYNA'NIN PARÇALARI MI DÜŞTÜ?

Polonya'ya düşen Rus füzeleri ile ilgili sosyal medyada farklı görüşler hakim... Bir kısım kullanıcı, Rusya'nın, Kiev'i hedef alan füzeli saldırılarının 'bilerek veya yanlışlıkla' Polonya'yı hedef aldığını söylerken diğer bir iddia ise, Ukrayna hava hava savunma sistemlerinin Rus füzelerini vururken bazı parçaların Polonya'ya düştüğü yönünde.

RUSYA'NIN KİEV'İ HEDEF ALAN SALDIRILARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Rusya NATO üyesi Polonya’yı mı vurdu?
NATO 5. madde nedir, içeriği ne? NATO 5. MADDE NEDİR, İÇERİĞİ NE?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA