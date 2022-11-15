Rusya NATO üyesi Polonya’yı mı vurdu? Moskova’dan resmi açıklama

İDDİALAR FARKLI: UKRAYNA'NIN PARÇALARI MI DÜŞTÜ?

Polonya'ya düşen Rus füzeleri ile ilgili sosyal medyada farklı görüşler hakim... Bir kısım kullanıcı, Rusya'nın, Kiev'i hedef alan füzeli saldırılarının 'bilerek veya yanlışlıkla' Polonya'yı hedef aldığını söylerken diğer bir iddia ise, Ukrayna hava hava savunma sistemlerinin Rus füzelerini vururken bazı parçaların Polonya'ya düştüğü yönünde.