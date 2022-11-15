Rusya NATO üyesi Polonya'yı mı vurdu? Moskova'dan resmi açıklama
Polonya'da sınırdaki köye düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Rusya'ya ait olduğu öne sürüldü. ABD ve Avrupa'yı harekete geçiren gelişmeye ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sözde Rus füzelerinin Polonya’ya düştüğüne dair açıklamalar, bilinçli bir provokasyon. Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Bahse konu füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok" denildi.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.
RUSYA NATO ÜYESİ POLONYA'YI MI VURDU? MOSKOVA'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Rus devleti haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya'ya saldırı iddialarını yalanladı.
Yapılan açıklamada, "Sözde Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğüne dair açıklamalar, bilinçli bir provokasyon. Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok." denildi.
İDDİALAR FARKLI: UKRAYNA'NIN PARÇALARI MI DÜŞTÜ?
Polonya'ya düşen Rus füzeleri ile ilgili sosyal medyada farklı görüşler hakim... Bir kısım kullanıcı, Rusya'nın, Kiev'i hedef alan füzeli saldırılarının 'bilerek veya yanlışlıkla' Polonya'yı hedef aldığını söylerken diğer bir iddia ise, Ukrayna hava hava savunma sistemlerinin Rus füzelerini vururken bazı parçaların Polonya'ya düştüğü yönünde.
RUSYA'NIN KİEV'İ HEDEF ALAN SALDIRILARI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Polis maaş promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatar?
- NATO 5. madde nedir, içeriği ne? Polonya NATO üyesi mi, kim vurdu?
- Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır Bismil, Ergani, Silvan, Çermik kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Devlet hastanelerine 11.317 sürekli işçi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman başlıyor?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Yayın günü değişti, final iddiası geldi! Star TV'nin yeni dizisi için tehlike çanları! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu...
- Huggy Wuggy oyuncak nedir, yasaklandı mı? Huggy Wuggy oyuncak neden yasaklandı, açıklandı mı?
- EYT'de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...
- Sosyal ekonomik destek ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 15 Kasım Aile destek programı ödemeleri yattı mı? T.C kimlik numarası ile sorgulama...
- Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- SON DAKİKA! Belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 2022 taşeron ve sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?