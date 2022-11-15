Dünya'da alarmın rengi kırmızı! Rus füzeleri Polonya'ya düştü iddiaları sonrası ortalık karıştı! NATO'dan acil toplantı kararı...
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürerken Polonya'ya düşen ve Rusya'ya ait olduğu iddia edilen füzeler dünya genelinde yeni bir krizin kapısını araladı. Yaşanan olayda iki kişi hayatını kaybederken Rusya Savunma Bakanlığı olayı provokasyon olarak nitelendirdi. Pentagon ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" ifadelerine yer verildi. NATO ise acil toplanma kararı alındığı ve konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceği açıkladı. Toplantının çevrimiçi olması bekleniyor. Diğer yandan Polonya tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise askerlere savaşa hazırlıklarını artırmaları talimatı verildiği belirtildi. İşte detaylar...
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan bu gelişme bölgede büyük bir krize neden olurken çok sayıda ülkeden Polonya'ya destek mesajları geldi. Olay sonrası NATO bugün için acil toplantı çağrısı yaptı.
UKRAYNA SINIRINDA BULUNUYORDU
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.
Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
5.MADDE DEVREYE GİRER Mİ?
NATO Antlaşması'na göre üye ülkelerden birine yönelik saldırı tüm üye ülkelere yapılmış kabul edilerek; geniş kapsamda savunma ve saldırı desteği sağlanmasına kararı alınıyor
Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5'inci maddesi şöyle:
- Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.
- Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."
"NATO TOPRAKLARINI SAVUNMAYA HAZIRIZ"
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu belirterek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.
Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü.
Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek." ifadelerini kullandı.
Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz ." ifadelerine yer verildi.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
OIayın ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
Pentagon tarafından yapılan açıklamada "Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" denildi.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: İDDİALAR KASITLI PROVOKASYON
Rusya Savunma Bakanlığı: Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur
BEYAZ SARAY: UYGUN ADIMLARI ATACAĞIZ
Beyaz Saray, topraklarına düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve uygun adımları belirleyeceklerini açıkladı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.
Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.
ZELENSKİY: HAREKETE GEÇMELİYİZ
Vladimir Zelenskiy saldırıya ilişkin yaptığı açıklmada "Bu, ortak güvenliğe yönelik bir Rus füze saldırısıdır! Harekete geçmeliyiz Rusya dünyaya karşı çıkıyor. Rusya bize ve ulaşabildiği herkese terör estiriyor" ifadelerini kullandı.
AB'DEN TEPKİ: POLONYA'NIN YANINDAYIZ
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Polonya'nın yanında olduğunu belirterek, Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimde olduğunu bildirdi.
Michel, Twitter hesabından, "Bir füze ya da diğer bir mühimmatın Polonya'da can alması haberleriyle şoke oldum." paylaşımı yaptı.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Michel, "Polonya'nın yanındayız. Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimdeyim." mesajını paylaştı.
NATO'DAN AÇIKLAMA: POLONYA İLE BİRLİKTE ARAŞTIRIYORUZ
NATO, Polonya'ya füze düşmesine ilişkin haberleri araştırdıklarını bildirdi. Bir NATO yetkilisi, Polonya'ya füze düşmesi ve iki kişinin ölmesi hakkındaki sorulara yanıt verdi.
Yetkili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.
ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerin Polonya'ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.
Diğer yandan NATO'nun konuya ilişkin toplantı kararı aldığı ve bu toplantının bugün çevrimiçi olarak yapılacağı belirtildi.
ASKERLER SAVAŞA HAZIRLANIYOR
Polonya tarafından yapılan açıklama "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumu artırılacak" ifadelerini kullandı.
AVRUPA ÜLKELERİNDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
İngiltere, Hollanda, İsviçre, Almanya ve Finlandiya, Polonya'ya füze düşmesine ilişkin haberlerin ardından durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, "Bu raporları soruşturuyoruz ve müttefiklerimizle yakın temas halindeyiz." değerlendirmesini yaptı.
HOLLANDA
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, füzelerin NATO üyesi Polonya'yı vurduğuna yönelik ciddi bilgi aldıklarını belirterek, kaynağı henüz belirlenemeyen füzenin düşmesi sonucu can kayıplarının olduğunu bildirdi.
Olayın net olarak açıklanmasının önemli olduğunu, Polonya ve diğer NATO üyesi ülkelerle yakın temasta olduklarını belirten Rutte, "Durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
ALMANYA
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.
Baerbock, Twitter hesabından, "Durumu yakından izliyoruz ve Polonyalı dostlarımız ve NATO müttefiklerimizle temas halindeyiz." paylaşımı yaptı.
Dışişleri Bakanı Baerbock düşüncelerinin yakın müttefikleri ve komşuları Polonya ile birlikte olduğunu kaydetti.
İSVİÇRE
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya ve Ukrayna'daki son gelişmeler beni çok endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.
"Azami itidal" çağrısı yapan Cassis, saldırının kurbanlarının aileleri ve saldırılardan etkilenen herkesle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.
FİNLANDİYA
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö da Twitter paylaşımında, "Polonya'dan gelen haberler endişe verici. Doğru ve doğrulanmış bilgi almak artık büyük önem taşıyor. Durumu yakından izliyoruz." ifadelerine yer verdi.
BIDEN POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonda görüşeceğini duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, G20 Zirvesi için Endonezya'da bulunan Biden'ın söz konusu haberler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.
Açıklamada, Biden'ın en kısa sürede Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüşeceği kaydedildi.
ABD DIŞİŞLERİ: SON DERECE KAYGI VERİCİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Polonya'ya füze düştüğü yönündeki haberlerin oldukça kaygı verici olduğunu belirterek, atılacak adımları belirlemek için tam olarak ne olduğunu araştırdıklarını söyledi.
Polonya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerinde yaşanan patlamanın Rusya'nın fırlattığı füzelerden kaynaklandığı haberleri üzerine soruları yanıtlayan Patel, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığına paralel olarak bölgede tam olarak ne olduğunu incelemeye devam ettiklerini ifade etti.
Patel, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın henüz Polonyalı mevkidaşı ile görüşmediğini, yaşanan olayla ilgili bilgi toplamak üzere Polonya ile çalışacaklarını dile getirdi.
Patel, söz konusu haberleri oldukça ciddiye aldıklarını ve olayın "son derece kaygı verici" olduğunu dile getirdi.
ABD istihbaratı, Rus füzelerinin Polonya topraklarına düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü Amerikan basınına sızdırmıştı.
Ancak Pentagon ve Beyaz Saray patlamanın Rus füzelerinden kaynaklı olduğu haberlerini teyit etmekten kaçınmıştı.
RUSYA: UKRAYNA'NIN SALDIRI SONRASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydeden Gladkov, "Şebekino kentine yönelik saldırı neticesinde ilk bilgilere göre 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi." dedi.
ZELENSKİY: 85 FÜZE SALDIRISI YAPILDI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine yönelik bugünkü füze saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Füze saldırıları neticesinde Ukrayna'nın enerji sisteminin devre dışı kaldığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı yapıldı." dedi.
Daha 20 füze saldırısının düzenlenebileceğini söyleyen Zelenskiy, bu nedenle halka sığınaklarda kalma çağırısında bulundu.
Zelenskiy, Rusya'nın söz konusu saldırılarla hedefine ulaşamayacağını vurguladı.
POLONYA GAZPROM'UN HİSSELERİNE EL KOYMUŞTU
Polonya, Rus enerji şirketi Gazprom'un Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattındaki hisselerine geçici olarak el koyma kararı aldı.
Polonya resmi haber ajansı PAP'a göre, söz konusu karar Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda tarafından alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Polonya hükümeti, Gazprom'un Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattındaki hisselerini geçici olarak devraldı." ifadelerine yer verildi.
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