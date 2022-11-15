Dünya’da alarmın rengi kırmızı! Rus füzeleri Polonya’ya düştü iddiaları sonrası ortalık karıştı! NATO’dan acil toplantı kararı...

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan bu gelişme bölgede büyük bir krize neden olurken çok sayıda ülkeden Polonya'ya destek mesajları geldi. Olay sonrası NATO bugün için acil toplantı çağrısı yaptı.

UKRAYNA SINIRINDA BULUNUYORDU

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.