MİT ev sahipliğinde ABD - Rusya görüşmesi

ABD ve Rus istihbarat başkanları Ankara'da bir araya geldi. Sürpriz görüşmeyi Beyaz Saray duyurdu. Toplantı ocak ayından bu yana ABD ile Rusya arasında yapılan ilk yüz yüze görüşme olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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