16 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MİT ev sahipliğinde ABD - Rusya görüşmesi
ABD ve Rus istihbarat başkanları Ankara'da bir araya geldi. Sürpriz görüşmeyi Beyaz Saray duyurdu. Toplantı ocak ayından bu yana ABD ile Rusya arasında yapılan ilk yüz yüze görüşme olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.