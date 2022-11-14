Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne taşra hizmet birimlerinde görevlendirmek için, 1'i büro personeli, 425'i tekniker olmak üzere 426 sözleşmeli personel alınacak.
Resmi Gazete'deki ilana göre, başvurular 1 Aralık'tan 11 Aralık 2022 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
BAŞVURU SÜRECİ
Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların KPSS puanı, eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılıyla temin ederek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenmeyecek. Adaylar söz konu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri yapacak.
Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacak. Yurt içinde veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylar denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyecek.
Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanlar herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunacak.
Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.kgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?