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NATO da Putin konusunda Başkan Erdoğan’ın dediğine geldi: “Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz”

DÜNYA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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NATO da Putin konusunda Başkan Erdoğan’ın dediğine geldi: “Rusya’yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz”

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada bütün denklemleri değiştirdi. Savaşın izinde ekonomi, ticaret, enerji, piyasalar altüst oldu. Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin soğukkanlı tutumu ve Rusya ile Ukrayna ile eşit mesafede durup ABD ve Batı’nın oyununa gelmemesi bütün planları boşa çıkardı. 7 Eylül 2022 tarihinde Başkan Erdoğan, NATO başta olmak üzere ABD ve Avrupa’yı uyararak, "Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Herkes saldırınca elindeki imkanları kullanıyor" demişti. Başkan Erdoğan’ın bu sözlerini örnek alan açıklama ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten geldi. Stoltenberg, “Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz” mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, 7 Eylül 2022'de ziyarette bulunduğu Sırbistan'da Sırp mevkidaşı Cumhurbaşkanı Aleksandar görüşmüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Başkan Erdoğan'a enerji krizi sorulmuştu.

Rusya'ya yönelik politikaları üzerinden Batılı ülkeleri eleştiren Başkan Erdoğan, "Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Herkes saldırınca elindeki imkanları kullanıyor" dedi.

"RUSYA HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. İşin bu boyutuna baktığımız zaman ben 'Rusya bu işin galibidir.' veya 'Ukrayna bu işin galibidir.' diyemem ama şu ana kadar bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş biter mi? Bitmez mi? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ama görünen o ki çok kısa zamanda biteceğe de bu iş benzemiyor ama Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz, Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Şu anda Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor, 'Bu kışı nasıl atlatacağız?' Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya'nın. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi ama bunları daha önceden düşünmediniz ve 'Şu anda stoklar ne durumda?' diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. Burada tabii ki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır? Kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp bu işi bitirmek ve bu işin bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun."

NATO DA BAŞKAN ERDOĞAN'IN DEDİĞİNE GELDİ

Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini örnek alan açıklama ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten geldi.

STOLTENBERG: RUSYA'YI KÜÇÜMSEME HATASINA DÜŞMEMELİYİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rusya önemli kayıplara katlanmaya istekli olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanarak, "Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğukta ve karanlıkta bırakmak" dedi.

"RUSYA'YI KÜÇÜMSEME HATASINA DÜŞMEMELİYİZ"

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Toplantımızda Rusya'nın acımasız savaşını ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteği tartıştık. Rusya'nın Herson'dan çekilmesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin inanılmaz cesaretini ve aynı zamanda Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin önemini de gösteriyor. Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rus Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda birliğin yanı sıra önemli yetenekleri elinde tutuyor. Rusya önemli kayıplara katlanmaya istekli olduğunu gösterdi" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR ZOR OLACAK"

"Kurtarılan bölgelerden gelen korkunç manzaraların yanı sıra sivillere ve kritik altyapıya yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıları hepimiz gördük" ifadelerini kullanan Stoltenberg, "Önümüzdeki aylar zor olacak. Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğukta ve karanlıkta bırakmak" dedi.

"RUSYA YARIN BU SAVAŞI BİTİREBİLİR"

Rusya'nın hala Ukrayna'nın büyük bir kısmını kontrol ettiğini aktaran Stoltenberg, "Ukrayna müzakereye hazır olduğunu belirtti. Çoğu savaş, müzakere masasının etrafındaki bir aşamada sona erer. Ancak masanın etrafında olup bitenler, temelde savaş alanındaki durumla bağlantılıdır. Öyleyse yapmamız gereken, Ukrayna'yı elini güçlendirmesi için desteklemektir. Savaşın bedelini Ukraynalılar ödüyor. Bu sebeple ne zaman ve hangi şartlarda müzakerelere başlanacağına Ukraynalılar karar vermeli. Rusya yarın bu savaşı bitirebilir. Savaşı onlar başlattı ve bir komşuyu işgal etmeyi bırakarak savaşı bitirebilirler" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal ederken birkaç büyük stratejik hata yaptığını ifade eden Stoltenberg, bu hatalardan birinin Ukraynalıların cesaretini küçümsemek, diğer büyük hatanın ise NATO ve AB'nin Ukrayna'ya desteğini hafife almak olduğunu belirtti.

NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinden emin olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Sadece Ukrayna ile dayanışma içinde olduğumuz için değil, aynı zamanda Başkan Putin'in Ukrayna'da kazanmamasını sağlamak kendi çıkarımıza olduğu için. Bu Ukraynalılar için bir felaket olacak. Ama aynı zamanda dünyayı daha tehlikeli hale getirecek. Daha savunmasız hale geleceğiz, çünkü o zaman diğer otoriter liderler, uluslararası hukuku ihlal ettiklerinde, başka bir ülkeyi işgal ettiklerinde ve acımasız güç kullandıklarında başardıkları dersini çıkaracaklar" ifadelerie yer verdi.

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