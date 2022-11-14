NATO da Putin konusunda Başkan Erdoğan’ın dediğine geldi: “Rusya’yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz”

"RUSYA YARIN BU SAVAŞI BİTİREBİLİR"

Rusya'nın hala Ukrayna'nın büyük bir kısmını kontrol ettiğini aktaran Stoltenberg, "Ukrayna müzakereye hazır olduğunu belirtti. Çoğu savaş, müzakere masasının etrafındaki bir aşamada sona erer. Ancak masanın etrafında olup bitenler, temelde savaş alanındaki durumla bağlantılıdır. Öyleyse yapmamız gereken, Ukrayna'yı elini güçlendirmesi için desteklemektir. Savaşın bedelini Ukraynalılar ödüyor. Bu sebeple ne zaman ve hangi şartlarda müzakerelere başlanacağına Ukraynalılar karar vermeli. Rusya yarın bu savaşı bitirebilir. Savaşı onlar başlattı ve bir komşuyu işgal etmeyi bırakarak savaşı bitirebilirler" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal ederken birkaç büyük stratejik hata yaptığını ifade eden Stoltenberg, bu hatalardan birinin Ukraynalıların cesaretini küçümsemek, diğer büyük hatanın ise NATO ve AB'nin Ukrayna'ya desteğini hafife almak olduğunu belirtti.

NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinden emin olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Sadece Ukrayna ile dayanışma içinde olduğumuz için değil, aynı zamanda Başkan Putin'in Ukrayna'da kazanmamasını sağlamak kendi çıkarımıza olduğu için. Bu Ukraynalılar için bir felaket olacak. Ama aynı zamanda dünyayı daha tehlikeli hale getirecek. Daha savunmasız hale geleceğiz, çünkü o zaman diğer otoriter liderler, uluslararası hukuku ihlal ettiklerinde, başka bir ülkeyi işgal ettiklerinde ve acımasız güç kullandıklarında başardıkları dersini çıkaracaklar" ifadelerie yer verdi.