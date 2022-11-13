Mustafa Sarıgül: Alman Fransız İtalyan arabalarına güle güle hoş geldin Togg
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Togg'a destek verdiği için linç edildiğini söyledi. Sarıgül, "TOGG'a gittiğim için Twitter'daki okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin yararına olan her konuyu destekler. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG." dedi.
Partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Buluşması'na katılan Sarıgül, yerli otomobil Togg'u desteklediği için tepkilere maruz kaldığını açıkladı.
"TWITTER'DAKİ OKUMUŞ CAHİLLER BİZE NELER SÖYLEDİLER"
TOGG'u ziyaret ettiği için kendisine sosyal medyada tepki gösterenlerin olduğunu aktaran Sarıgül, "Togg'a gittim, Togg'a ziyaret ettim. Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı dedim. Togg'a gittiğim için Twitter'daki okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin yararına olan her konuyu destekler." diye konuştu.
"ALMAN, İTALYAN ARABALARINA GÜLE GÜLE HOŞ GELDİN TOGG"
"Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin Togg." diyen Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi doğruları söylemek için kurulmuştur. Biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türkiye'yi hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden kucaklamak için kurulduk." ifadelerini kullandı.
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