Mustafa Sarıgül: Alman Fransız İtalyan arabalarına güle güle hoş geldin Togg

"TWITTER'DAKİ OKUMUŞ CAHİLLER BİZE NELER SÖYLEDİLER"

TOGG'u ziyaret ettiği için kendisine sosyal medyada tepki gösterenlerin olduğunu aktaran Sarıgül, "Togg'a gittim, Togg'a ziyaret ettim. Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı dedim. Togg'a gittiğim için Twitter'daki okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin yararına olan her konuyu destekler." diye konuştu.