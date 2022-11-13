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İnternet çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet hızı neden düştü, ne zaman düzelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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İnternet çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet hızı neden düştü, ne zaman düzelecek?

İnternet çöktü mü, neden yavaşladı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Taksim'de yaşanan patlama sonrasında internet hızında yavaşlama meydana geldi. İnternetin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, İnternet çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet hızı neden düştü, ne zaman düzelecek?

İnternet çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet hızı neden düştü, ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Taksim'de yaşanan patlama sonrasında internet hızında yavaşlama meydana geldi. İnternetin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, İnternet çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet hızı neden düştü, ne zaman düzelecek?

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞLADI?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde, saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda; polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken RTÜK, geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldı

Öte yandan patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

YARALILAR VAR

A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı.

Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.

TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?

A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.

GİRİŞLER KAPATILDI

Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

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