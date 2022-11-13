Millet İttifakı'nda çirkin siyaset! Alevilik kartını öne süren İYİ Parti'ye Kılıçdaroğlu'ndan gönderme

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürerken Kılıçdaroğlu'ndan bu sözlere tepki geldi. CHP Genel Başkanı yaptığı açıklamada "Benim inancımı kim sorgulayabilir?" çıkışını yaptı ve İYİ Parti cephesine sert bir göndermede bulundu. Aday olacağını yineleyen bir üslup sergileyen CHP lideri, "Hiç birimiz annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz, o zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun?” dedi.