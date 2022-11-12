Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te terör propagandası! Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Demek ki masada 6 kişi yetmiyor
Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'a giden Başkan Erdoğan temaslarının ardından gazetecilere söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin birçok konuya değinen Başkan Erdoğan firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarıp terör propagandası yaptıran Saadet Partisi'nin kanalı TV5 için dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan skandal olay hakkında "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler." dedi.
CHP ve İYİ Parti'nin söz sahibi olduğu 6'lı masanın küçük oy oranına sahip ortaklarından Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının başını çeken TV5, canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Kanalda yayınlanan, "Düşünme Vakti" isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı. Özbekistan'da gazetecilerle söyleşide buluşan Başkan Erdoğan'a bu skandal olay soruldu.
Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen televizyon kanalı TV5, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk aldı. İsveç'ten başka bir firari FETÖ'cünün iadesinin gündemde olduğu bir süreçte Türkiye'de bir televizyon kanalının bir başka firari FETÖ'cü ile yayın yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT
"Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler." dedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
TV5'TE FİRARİ FETÖ'CÜ ŞÜKÜR'Ü CANLI YAYINA BAĞLAYIP TERÖR PROPAGANDASI YAPTIRDILAR
Saadet Partisine yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının başını çeken TV5, canlı yayında bir skandala imza attı. Kanalda yayınlanan "Düşünme Vakti" isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu aldı. Programa sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterilirken, program esnasında Şükür'ün unvan kısmına "Eski Milli Sporcu" yazılması da dikkat çekti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ün programa konuk edilmesi nedeniyle TV 5 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
CHP ve İYİ Parti'nin söz sahibi olduğu 6'lı masanın küçük oy oranına sahip ortaklarından Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının başını çeken TV5, canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Kanalda yayınlanan, "Düşünme Vakti" isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı.
Program açılışını, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da, Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız" ifadeleriyle yapan sunucu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü, "Hakan bey hoşgeldiniz" ifadelerini kullanarak yayına kabul etti. Programın devamında, kendisinin Oktay Derelioğlu hayranı olduğunu dile getiren Kayacı, "Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum" diye konuşarak, Hakan Şükür'ü övdü.
ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ
Ayrıca, program esnasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün görüntüsünün altında yer alan unvan kısmına, "Eski Milli Sporcu" ibaresi eklendi. Yayın esnasında ve sonrasında söz konusu kanalda yapılan yayınla ilgili olarak çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.
RTÜK'TEN TV 5'E 'HAKAN ŞÜKÜR' İNCELEMESİ
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ün programa konuk edilmesi nedeniyle TV 5 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz, gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
BYLOCK KULLANIYOR, TURUNCU KATEGORİDE YER ALIYOR
2016'da Hakan Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen "ByLock" kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride yer aldığı ortaya çıkmıştı. Şükür'ün ismi, 26 Mart 2017'de Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı ve Uşak 2. Ağır Mahkemesi'nde görülen 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın iddianamesinde de yer almıştı.
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