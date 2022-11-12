Saadet Partisi’nin kanalı TV5’te terör propagandası! Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Demek ki masada 6 kişi yetmiyor

CHP ve İYİ Parti'nin söz sahibi olduğu 6'lı masanın küçük oy oranına sahip ortaklarından Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının başını çeken TV5, canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Kanalda yayınlanan, "Düşünme Vakti" isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı. Özbekistan'da gazetecilerle söyleşide buluşan Başkan Erdoğan'a bu skandal olay soruldu.

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen televizyon kanalı TV5, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk aldı. İsveç'ten başka bir firari FETÖ'cünün iadesinin gündemde olduğu bir süreçte Türkiye'de bir televizyon kanalının bir başka firari FETÖ'cü ile yayın yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?