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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi duyurdu! Hekimler kamuya geri dönüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi duyurdu! Hekimler kamuya geri dönüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Beyaz Reform' ile birlikte 7 bin hekimin kamuya dönme talebinde bulunduğunu, bunların 6 bine yakınının atamasının yapıldığını belirtti.

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