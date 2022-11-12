Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na hukuk cambazı göndermesi! YSK üyelerine hakaret sürecinde neler yaşandı?

"BENİ HEDEF ALAN AFİŞLER ASTILAR"

Mahkeme salonlarının önünde kalabalık çağrısı yapıyorlar. Hakimlerimizi, adalet sistemimizi ve davayı etkilemeye çalışıyorlar. Bu apaçık bir hukuksuzluktur.

Hatta daha öteye gidiyorlar. Bugüne kadar örneği görülmemiş bir şekilde mahkemede devam eden bir dava için sokaklarda şahsımı hedef alan isimlerim yazılı bilboardlar afişler asıyorlar.

Konuyu hepiniz biliyorsunuz. İBB Başkanı 4 Kasım 2019 tarihinde "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" şeklinde bir ifade kullanıyor. Kendisine YSK üyeleri hakaretten dava açtı. Neden? Çünkü hukuku bilen, siyasetle uğraşmış az çok siyaset haberlerini izlemiş herkes bilir ki ülkemizdeki seçim süreci hakimlerden oluşan YSK tarafından yürütülür.

Seçimlerle ilgili her türlü kararı onlar verir. Seçimin iptaline de yine YSK karar verdiği için sarfedilen bu sözün muhatabı da onlardı. Doğal olarak mesela yargıya taşındı.