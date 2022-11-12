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PKK Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu başlatıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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PKK Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Ağrı ve Iğdır’da 1017 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklama şu şekilde:

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde "Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Dursun PAMPAL" başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *1017* personel *58* operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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