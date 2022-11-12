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12 Kasım deprem tatbikatında toplanma alanlarına gidilecek mi? Deprem tatbikatında sarsıntı olacak mı? Tatbikat sırasında siren sesi çalacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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12 Kasım deprem tatbikatında toplanma alanlarına gidilecek mi? Deprem tatbikatında sarsıntı olacak mı? Tatbikat sırasında siren sesi çalacak mı?

Türkiye genelinde bugün saat 18.57'de yapılacak deprem tatbikatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. AFAD'dan gönderilen SMS'lerde "12 Kasım 18.57'de deprem anı çök-kapan-tutun ülke tatbikatı yapıyoruz" denildi. Konunun ardından binlerce vatandaş arama motorlarında deprem tatbikatında sarsıntı olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, deprem tatbikatında sarsıntı olacak mı? 12 Kasım deprem tatbikatında siren sesi çalacak mı? İşte, bugün yapılak tatbikatla ilgili merak edilenler...

Geçtiğimiz günler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce depreminin yıldönümünde deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu. Konunun ardından binlerce vatandaş,"Deprem tatbikatında sarsıntı olacak mı? 12 Kasım deprem tatbikatında siren sesi çalacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, tatbikat hakkında merak edilen detaylar...

Ülke genelinde bugün ilk kez deprem tatbikatı yapılacak. 12 Kasım deprem tatbikatı sırasında radyo ve televizyonların tatbikat anonsu geçeceği, kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj geleceği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulmuştu.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 12 Kasım deprem tatbikatı saat 18.57'de yapılacak.Radyolar ve televizyonlarda otomatik olarak anons geçecek, tatbikat esnasında da telefonlara SMS gelecek.Televizyonlarda geçecek otomatik anons ile Çök-Kapan-Tutun hareketi yapılacak.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN TATBİKATI NEDİR?

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK
Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN
Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

DEPREM TATBİKATINDA SARSINTI OLACAK MI?

12 Kasım deprem tatbikatı ile ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

TATBİKATTA SİREN SESİ ÇALACAK MI?

12 Kasım deprem tatbikatında siren sesinin çalıp, çalmayacağı merak edilirken, AFAD Başkanı Sezer, "Korkuya neden olmasın diye siren sesine yer vermeyeceğiz" dedi.

DEPREM TATBİKATINDA TOPLANMA ALANLARINA GİDİLECEK Mİ?

AFAD Başkanı konuya ilişkin yaptığı açıklamaların devamında ise "Vatandaşlarımızın toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık" dedi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

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