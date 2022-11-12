12 Kasım deprem tatbikatında toplanma alanlarına gidilecek mi? Deprem tatbikatında sarsıntı olacak mı? Tatbikat sırasında siren sesi çalacak mı?

DEPREM TATBİKATINDA SARSINTI OLACAK MI?

12 Kasım deprem tatbikatı ile ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.