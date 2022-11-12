Pençe-Kilit şehidi Emre Sevinç'in operasyon öncesi çekilen son görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşları sosyal medyadan paylaştı
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Bursalı Emre Sevinç'in operasyon öncesi çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Operasyon öncesi çekilen görüntüleri arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şehidin yüzündeki tebessüm yürekleri dağladı.
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda Mehmet Sevinç ve Zeynep Sevinç'in oğulları, 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu.
Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, evine de Türk bayrağı asıldı. Ambulansın hazır beklediği evde, dualar edildi.
Şehitten geriye ise operasyon öncesi yürek burkan son görüntüleri kaldı.
Şehit olan Emre Sevinç'in cenazesi Bursa'nın Harmancık ilçesinde yarın toprağa verilecek.
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