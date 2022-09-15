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Başkan Erdoğan açılışını yaptığı GSB yurtlarını gezdi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.09.2022
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Başkan Erdoğan açılışını yaptığı GSB yurtlarını gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde hizmete sunulan 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış sonrası yurtta incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"ne katıldı.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE VERDİ

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişlik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

YURTTA İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış sonrası yurtta incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

Başkan Erdoğan’dan öğrencilere müjde BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

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