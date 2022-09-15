Başkan Erdoğan açılışını yaptığı GSB yurtlarını gezdi
GÜNDEM DHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde hizmete sunulan 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış sonrası yurtta incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"ne katıldı.
ÖĞRENCİLERE MÜJDE VERDİ
Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişlik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.
YURTTA İNCELEMELERDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış sonrası yurtta incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.
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