Başkan Erdoğan açılışını yaptığı GSB yurtlarını gezdi

Başkan Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"ne katıldı.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE VERDİ

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişlik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.