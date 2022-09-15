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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla para saklama videoları çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 15.09.2022 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla para saklama videoları çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını kullanarak, 'Para saklama videoları' başlığı altında video çekenler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

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