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Son dakika | Kamu görevlilerine eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Son dakika | Kamu görevlilerine eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı

Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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