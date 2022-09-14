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Son dakika: PKK'dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Son dakika: PKK’dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt üyesinin teslim olduğunu açıkladı. Öte yandan ikna çalışmaları sonucunda 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt üyesi sayısı 83'e yükseldi.

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