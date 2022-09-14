Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Cumhuriyetin en büyük projesine kısa sürede rekor başvuru

SOSYAL KONUT PROJELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Başkan Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.