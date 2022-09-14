Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Cumhuriyetin en büyük projesine kısa sürede rekor başvuru
Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 11.15 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 141 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Konut projesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan kurum, "Peşinatın finansmanı için bankalardan destek isteyeceğiz" şeklinde konuştu.
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı.
Bakan Kurum, "Saat 11.15 itibariyle sosyal konut projesine başvuranların sayısının 141 bine yükseldi" dedi.
Konut projesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan kurum, "Peşinatın finansmanı için bankalardan destek isteyeceğiz" şeklinde konuştu.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.
BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINACAK
Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.
Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.
SOSYAL KONUT PROJELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Başkan Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi.
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.
Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.
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