Sosyal konut başvuruları başladı! Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu

"KİRA ÖDER GİBİ EVİMİN TAKSİDİNİ ÖDERİM"

Başvuru için gelenler ise bu projeyle ev sahibi olabilecekleri için heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Uzun süredir ev çekilişlerine katıldığını belirten Nurettin Koşay, "Umarım bu kez çıkar. İlk evim olacak, çok sevineceğiz. 3+1 evler için başvuru yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.