14 Eylül 2022, Çarşamba
Sosyal konut başvuruları başladı! Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru yapanlar kirada oturduklarını ve projeyle ev sahibi olmak istediklerini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 12:56
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