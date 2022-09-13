İçişleri Bakanlığından “telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt verildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "telefonla vatandaşlık" verildiği iddiası üzerine önemli bir açıklama geldi.
"İDDİALAR HAYAL ÜRÜNDÜR"
İddiayı "hayal ürünü" olarak nitelendiren İçişleri, "Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir." ifadelerine yer verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...
- TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ peşinat ödemeleri hangi tarihte başlayacak? Taksit tutarı ve ödeme tarihleri...
- Altın, Euro neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 13 Eylül güncel altın fiyatları...
- TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor? TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak?
- TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
- İstanbul, Ankara, Diyarbakır TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı açıldı mı?
- TOKİ arsa satışı hangi illerde? TOKİ 2022 arsa fiyatları açıklandı mı, ne kadar?
- Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut açıklaması CANLI İZLE: 13 Eylül Başkan Erdoğan AHABER canlı yayın...
- TOKİ'den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Hangi illerde ev yapılacak? Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...
- KYK yedekler açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13-14 Eylül evde bakım maaşı son dakika yattı mı? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...