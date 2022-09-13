İçişleri Bakanlığından “telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt

"İDDİALAR HAYAL ÜRÜNDÜR"

İddiayı "hayal ürünü" olarak nitelendiren İçişleri, "Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir." ifadelerine yer verdi.