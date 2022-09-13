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İçişleri Bakanlığından “telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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İçişleri Bakanlığından “telefonla vatandaşlık verildiği iddiasına yanıt

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt verildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "telefonla vatandaşlık" verildiği iddiası üzerine önemli bir açıklama geldi.

"İDDİALAR HAYAL ÜRÜNDÜR"

İddiayı "hayal ürünü" olarak nitelendiren İçişleri, "Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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