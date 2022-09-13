Ekrem İmamoğlu’ndan suya görülmemiş zam talebi! Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı

*Millet İttifakı, yeni su kademeleri ile birlikte (kademeleri değiştirdi ve insani su kullanım hakkını düşürdü) yüzde 90'lardan yüzde 175'lere varan oranlarda zam talep etti. Cumhur İttifakı zammın fahiş olduğunu ve yüzde 43 ile yüzde 55 arasında kalması gerektiğini bildirdi. İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edilmesine rağmen, CHP grubu bu Cumhur İttifakı'nın talebini kabul etmedi. 'Biz su zammı talebiyle gelmedik' söyleminde bulundu. Bunun üzerine Cumhur İttifakı 'Sizin zam talebiniz yoksa bizim hiç yok' diyerek kendi teklifini geri çekti. Millet İttifakı'nın zam talebi de oy çokluğu ile reddedildi.

*5 NİSAN 2022 – (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi) İBB yönetimi suya kademeli olarak yüzde 94 ila yüzde 136 zam talep etti.

Cumhur İttifakı'nın reddiyle İBB Meclisi'nde yüzde 49.9 oranında zam kabul edildi.

İSKİ yönetimi tarafından yüzde 94'den 136'ya varan oranlarda zam talep edildi. AK Parti grubu da teklif edilen su zammının çok yüksek olduğunu, CHP'nin fırsatçılık yaptığını ve teklif edilen zammın gerçek maliyetlerin çok üzerinde olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı grubunun itirazıyla yüzde 94'lük zam teklifi yaklaşık yüzde 49.9'luk bir orana revize edilerek İBB Meclisinde oy birliği ile kabul edildi. 15 Nizan 2022 İstanbul'da Su Fiyatı 8.33 TL oldu.