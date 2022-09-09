İstanbul’dan İSKİ manzaraları! Şişli’deki kazı çalışması vatandaşları isyan ettirdi! Güngören’de bir ailenin evini su bastı

İsminin Filiz olduğunu söyleyen bir vatandaş, bölgenin ticari açıdan işlek bir yer olduğunu belirterek, "Benim gözlemlediğim kadarıyla burası elektrikle ilgili de kazıldı, İSKİ ile ilgili de kazıldı. Bu durumun 3-4 ay kadar daha devam edeceği söyleniyor ama bilmiyorum. Genel olarak şikayetler olmuştur, ben de durumdan pek memnunum diyemem. Kazı hem araçlar hem de insanlar için sıkıntılı. Müşterilerin mağazalara girip çıkması açısından problem oluyor. Yağmur yağdığında da dükkanlarımızın içini kum ve çamur basıyor. Burası işlek bir yer, tekstilciler var. Hemen arkası insanların alışveriş yaptığı Rumeli Caddesi. Bu durum müşteri gelişini kısıtlıyor" dedi.

"HİÇ KİMSE SORUMLULUK ALMIYOR"

Durumla ilgili tüm şikayetlerine rağmen bir karşılık alamadıklarını dile getiren Burhan Aslan, "Yaklaşık 5-6 ay önce İSKİ geldi, kazı yapıp su boruları döşedi. Ardından İGDAŞ gelip çalışma yaptı. Sonra bu halde bırakıp gittiler. 3 ay kadar sonra İSKİ tekrar gelip boruları yanlış döşediğini söyleyerek tekrar kazı yaptı. Yağmur yağdığı zaman burası berbat bir hal alıyor. Biz kimi ararsak herkes birbirine söylüyor. Ama kimse bizim halimizi bilmiyor. 5-6 ay kadar oldu ve yerdeki taşları bile öyle bırakmışlar. Biz kendi ellerimizle insanlar yürüyemediği için kenara koyduk. Biz çok kişiyi aradık bu konuyla alakalı. Ama kimse bakmıyor. Şişli Belediyesini aradık 'kim kazdıysa o gelip kapatacak' dedi. İBB ve Beyaz Masa'yı aradık ama herkes aynı şeyi söylüyor. İSKİ'yi aradığımızda da sorumluluk almıyor. Biz buranın eski haline dönmesini istiyoruz" dedi.