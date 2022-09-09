İstanbul'dan İSKİ manzaraları! Şişli'deki kazı çalışması vatandaşları isyan ettirdi! Güngören'de bir ailenin evini su bastı
Şişli'de kazı çalışması yapan İSKİ vatandaşları isyan ettirdi. Kaldırıma yığılan taş, toprak ve çukurlardan yürümekte sıkıntı çeken vatandaşlar hiçbir yetkilinin bu durumla ilgilenmediğini iddia etti. Öte yandan Güngören'de evini su basan aile İSKİ'yi suçladı.
Şişli Nişantaşı'nda İSKİ, BEDAŞ ve İGDAŞ kazı çalışması yaptığı sokakları düzeltmeden bırakınca vatandaşlar ve esnaf isyan etti. Kaldırıma yığılan taş, toprak ve açılan çukurların kapatılmaması nedeniyle yürümekte bile zorluk çeken vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.
İddiaya göre, İSKİ, BEDAŞ ve İGDAŞ Şişli Nişantaşı Şafak ve Süleyman Nazif Sokakta boru döşemek için kazı çalışması yaptı. Çalışmalar bittiğinde çalışanlar toprakları ve taşları yığınlarını kaldırım üzerinde bırakarak gitti. Yaklaşık 6 ay önce yeraltına boru döşemek için kazılan sokaklarda çalışmalardan kalan toprak ve sökülen taşlar yol kenarlarına yığılarak sokak düzeltilmeden bırakıldı. Sokakların her yerinde açılan çukurlar nedeniyle yürümekte bile zorluk çeken vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar durumu Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunsalar da bir sonuç alamadı. Mağdur olduklarını söyleyen esnaf ve vatandaşlar duruma isyan etti.
"SANKİ SOKAĞI CEZALANDIRIYORLAR"
Bu durumu defalarca kez şikayet etmelerine rağmen hiçbir karşılık bulamadıklarını ve artık bu sorunun düzeltilmesini istediğini söyleyen bir esnaf, "Sanki sokağı cezalandırıyorlar. Bu vatanın sokağı değilmiş gibi kimse ilgilenmiyor" dedi.
Kazıldıktan sonra kendi haline terk edilen sokaktaki dükkanının önünü kendi çabalarıyla düzeltmeye çalışan bir esnaf: "Durumu görüyorsunuz, vatandaş kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu sokak aşağı yukarı 2 buçuk aydır bu durumda. BEDAŞ, İSKİ ve belediye ekipleri bu sokakta kazı yapıyor. Her gün başka bir şirket geliyor. Şikayette bulunuyoruz ama çalışmalar seri ilerlemiyor. Biz de kendi imkanımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buraya zaten 3 tane masa atıyoruz, kendimiz yapmazsak onu da atamıyoruz. Yağmur yağdığında bura hep çamur, güneşte de toz oluyor" şeklinde konuştu.
İsminin Filiz olduğunu söyleyen bir vatandaş, bölgenin ticari açıdan işlek bir yer olduğunu belirterek, "Benim gözlemlediğim kadarıyla burası elektrikle ilgili de kazıldı, İSKİ ile ilgili de kazıldı. Bu durumun 3-4 ay kadar daha devam edeceği söyleniyor ama bilmiyorum. Genel olarak şikayetler olmuştur, ben de durumdan pek memnunum diyemem. Kazı hem araçlar hem de insanlar için sıkıntılı. Müşterilerin mağazalara girip çıkması açısından problem oluyor. Yağmur yağdığında da dükkanlarımızın içini kum ve çamur basıyor. Burası işlek bir yer, tekstilciler var. Hemen arkası insanların alışveriş yaptığı Rumeli Caddesi. Bu durum müşteri gelişini kısıtlıyor" dedi.
"HİÇ KİMSE SORUMLULUK ALMIYOR"
Durumla ilgili tüm şikayetlerine rağmen bir karşılık alamadıklarını dile getiren Burhan Aslan, "Yaklaşık 5-6 ay önce İSKİ geldi, kazı yapıp su boruları döşedi. Ardından İGDAŞ gelip çalışma yaptı. Sonra bu halde bırakıp gittiler. 3 ay kadar sonra İSKİ tekrar gelip boruları yanlış döşediğini söyleyerek tekrar kazı yaptı. Yağmur yağdığı zaman burası berbat bir hal alıyor. Biz kimi ararsak herkes birbirine söylüyor. Ama kimse bizim halimizi bilmiyor. 5-6 ay kadar oldu ve yerdeki taşları bile öyle bırakmışlar. Biz kendi ellerimizle insanlar yürüyemediği için kenara koyduk. Biz çok kişiyi aradık bu konuyla alakalı. Ama kimse bakmıyor. Şişli Belediyesini aradık 'kim kazdıysa o gelip kapatacak' dedi. İBB ve Beyaz Masa'yı aradık ama herkes aynı şeyi söylüyor. İSKİ'yi aradığımızda da sorumluluk almıyor. Biz buranın eski haline dönmesini istiyoruz" dedi.
"YAĞMUR YAĞMASIN DİYE DUA EDİYORUZ"
Yaklaşık 6 ay önce kazılıp tüm şikayetlere rağmen yapılmayan Şafak Sokak sakinleri yetkililerden konuyla ilgilenmelerini bekliyor. Sokak üzerinde dükkanı bulunan bir başka esnaf ise "Burada bir yeraltı çalışması yaptılar. 6 aydan fazla zamandır sokak bu halde. İSKİ diyorlar, yeraltı boruları yeniden yapılacakmış diyorlar, doğalgaz gelecek diyorlar. Öyle kaldık. Şikayet, şikayet, şikayet! İSKİ'ye şikayet ediyoruz, belediyeye şikayet ediyoruz ama bir sonuç yok. Sanki sokağı cezalandırıyorlar, bu vatanın sokağı değilmiş gibi hiç kimse ilgilenmiyor. Herkes topu birbirine atıyor. Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz. Bir yağmur yağıyor herkesin binası leş gibi oluyor. Şimdi bir de kış geliyor ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yolların haline baksanıza, Nişantaşı'nda böyle bir sokak olur mu?" ifadelerini kullandı.
GÜNGÖREN'DE EVİ SU BASTI! İSKİ'YE İSYAN ETTİ
İstanbul Güngören'de evini su basan aile, İSKİ ekiplerinin önceki gün sabah saatlerinde kanalizasyon şebekesinde çalışması yaptığını, su baskınının da bu nedenle olduğunu ileri sürdü.
Güngören Merkez Mahallesi Kayık Sokak'ta dün 5 katlı bir binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evin sahibi İmat ve Miyase Ahmet çifti, sabah uyandığında evin sular içinde olduğunu gördüklerini belirterek, İSKİ'nin önceki gün yaptığı kanalizasyon şebekesi çalışması nedeniyle su baskınının olduğunu iddia etti.
"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"
İSKİ'nin çalışması nedeniyle su baskını olduğunu öne süren İmat Ahmet, "İtfaiyeyi aradık suyu tahliye etsinler diye henüz gelmediler. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
"SİNİRDEN KONUŞAMAYACAK HALDEYİM"
Tüm eşyaların sular altında kaldığını ifade eden Miyase Ahmet, "Sabah uyandığımızda evimiz su altındaydı. Beyaz eşyalarım, yatak odası kullanılmaz hale geldi. Sinirden konuşamayacak haldeyim. Çocukları hemen kayınvalideme götürdüm. Ev bu halde ne yapacağız, ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.
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