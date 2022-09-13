Van’da düzensiz göçmen operasyonu! 16 kişi yakalandı

Van'da polislerin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin faaliyetleri tam gaz sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ilçenin Altıntepe Mahallesi'ndeki iki katlı evde düzensiz göçmen olduğu belirlendi.