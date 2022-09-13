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Van’da düzensiz göçmen operasyonu! 16 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Van’da düzensiz göçmen operasyonu! 16 kişi yakalandı

Van’ın Tuşba ilçesinde emniyet güçleri tarafından bir eve düzenlenen operasyon kapsamında 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Van'da polislerin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin faaliyetleri tam gaz sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ilçenin Altıntepe Mahallesi'ndeki iki katlı evde düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, bir şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çalışmalar çerçevesinde bir araca da el konuldu.

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