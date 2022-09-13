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Balıkesir'de 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 59 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Balıkesir’de ’Kökünü Kurutma’ operasyonu: 59 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Balıkesir'de silah kaçakçılığı, narkotik, terör ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen helikopter destekli "Kökünü Kurutma" operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı.

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