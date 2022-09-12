Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den “öğretmen atamaları” ile ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Herkesin merakla beklediği öğretmen atamaları konusuna değinen Bakan Özer sosyal medyada dönenen iddialara yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te eğitim-öğretim dönemi ve öğretmen atamaları ile öğretmenlik meslek kanunu hakkında konuştu. Bakan Özer, MEB faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.
"19 milyon öğrenci 1.2 milyon öğretmenimizle devasa bir eğitim sistemine sahibiz." diyen Bakan Mahmut Özer, "İlk defa MEB'de öğretmen sayısı 1 milyonu geçti. Her zaman devlet eğitimde ana hizmet sağlayıcısıdır. Bu sene biliyorsunuz hazırlıklara erken başladık. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu sene bir yenilik yaptık. Yardımcı kaynak hazırlamaya başladık. Öğrencilerin mevcut derslerinde yardımcı olabilecekleri, bir sürü öğretim meteryali hazırladık. Bizim hazırlamış olduğumuz yardımcı kaynakları çok bilinen özel öğretim kurumları bile indirerek öğrencilere dağıtıyor...
... Diğer taraftan okullara hazırlıklara ilgili 60 bin temizlik elemanını ilk defa okullar açılmadan gönderdik. Sessiz bir devrim oldu. Ama en önemlisi ilk defa MEB tüm okullara bütçe gönderdi. Son 20 yılda ülkesi için bu kadar büyük bütçeyi ayıran bakanlık okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz kalamaz. 3 milyar 750 milyon TL bütçe gönderdik. Türkiye'de bütçe gönderilmemiş tek okul kalmadı. İhtiyaç olması durumuna göre değiştirebiliriz. Sabit bir bütçe göndermiyoruz. Tüm şehirleri izliyoruz, hangi harcama kalemlerine kullanıldı. Yıllardan beri tüm eğitimle ilgili toplantılarda dile getirilen şeyler bunlar. Temel eğitimde 10 bin okul projesini tamamladık. 1457 tane yeni anaokulunu eğitim öğretime başlattık." ifadelerine yer verdi.
ANAOKULU EĞİTİMİ
"Son 20 yılda bildiğiniz gibi eğitimde okullaşma olanı yüzde 90'nın üzerine çıktı. Tüm dünya okul öncesi eğitime yatırım yapıyor. Okul öncesine giden bireyler yaşam boyunda eğitimde daha fazla kalıyor, suça eğilimleri daha düşük...
Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiriyoruz, bizim en kalıcı sermayemiz olan genç nesli çok daha donanımlı şekilde yetiştiriyoruz. 5 yaş yüzde 78'di yüzde 93 oldu. Sayı 1 milyon 800 bine ulaştı yaklaşık 11 ay içerisinde. 10 ayda 1457 anaokulu, 10 bin ana sınıfı açtık."
MESLEKİ EĞİTİM
"Mesleki eğitim merkezlerimiz var. Haftada bir gün giderek, tüm alanlarda iş gücü piyasasına meslek eğitim merkezlerimiz var çıraklık, kalfalık ve usta olarak belgesiyle mezun olabiliyor ve işletme açabilir hale geliyor. Tüm Türkiye'de çırak kalfa sayısı 160 bindi şu an 730 bin çırak ve kalfa mezunu var. 1 gün okula gidiyor, 4 gün işletmede usta öğreticiden iş yerinde eğitim alıyor. Bu süreç içerisinde, asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret alıyordu, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyordu. Biz işverenin ücret yükünü devlet olarak üzerimize aldık. Şu an sisteme giren bir genç ayda 1.750 TL cebine giriyor. Yıl sonuna kadar bir milyon gencimizi bu sisteme dahil etmek istiyoruz. İnanılmaz bir rağbet var iş veren ve gençlerimiz tarafından. Genç işsizlik oranını azaltmak için büyük bir mekanizma. 26 Ekim'den 31 Aralık'a kadar günde 272 tane kütüphane yapıldı. Kütüphanesiz tek bir okulumuz yok. Emine Erdoğan himayesinde başlattık bu projeyi."
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
"Biz öğretmenlerimizi sürekli desteklemek için çalışma yaptık. Bu ilk defa sisteme alınan bir uygulama değil. Biz eğitim sisteminin içine yeni bir unvan sistemi getirmiyoruz. Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçirenler uzman öğretmen olsunlar istiyoruz. Şu an şartları sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i uzman ve başöğretmenliğe başvurdu. 614 bin öğretmen eğitimini tamamladı ve sınava girecek. Hangi alana başvurduysa o alana geçecek, kota yok. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür, o yüzden biz öğretmenlerimizi sürekli desteklemek ve yatırım yapmak istiyoruz. Bizim mümkün olduğu kadar öğretmenlerimizi yüksek lisans ve doktora ile buluşturmamız lazım. Eğer yüksek lisans yapmışsa eğitim alanında veya dışında öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf olur...
Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Bizim tüm projelerimizde olmazsa olan öğretmenlerdir. Göreve geldiğimizden beri öğretmenlerimize yatırım yapıyoruz. Öğretmen niteliğimiz ne kadar iyileşirse okul eğitimi o kadar güçlenecek. Bu düzenleme öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi tüm öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için yapılan düzenleme değildir. Bu süreç isteğe bağlıdır, öğretmen istemiyorsa uzman öğretmenliğe de başöğretmenliğe de başvurmaz. Yapılan sınav alınan eğitimin bir değerlendirmesidir. Öğretmenlerimiz sadece burada sınava girmiyorlar ki... Biz öğretmenlerimizin itibarını, özlük haklarını en fazla düşünenleriz. Biz tüm bakan yardımcılarımızı, genel müdürlerimizi sahaya gönderdik. Öğretmenlerimiz gelişmelerden memnun. Sosyal medyada bir manipülasyon söz konusu. Öğretmenlik meslek kanunu ile eleştirilenlerden bir tanesi de şu: Her şeyi içermiyor. Ama bizim istediğimiz şey şuydu, bir başlangıç olsun."
ÖĞRETMEN ATAMALARI VE İDDİALARA YANIT
Bakan Özer öğretmen atamaları hakkında şu açıklamaları yaptı:
"1 Eylül'de 20 bin öğretmen atadık. Okul öncesine çok önem verdik. Son 19 yıl içinde 750 bin öğretmen atandı. Son 20 yılda atama yapılmayan bir dönem yok. Bakanlık değişen önceliklere göre mutlaka atamasını yapar. Bizim en büyük avantajımız şu, Türkiye öğretmen sayısına düşen öğrenci sayısını da azalttı.
... Öğretmen başına 40 öğrenci geliyorsa şu an 25 öğrenci denk geliyor. Ücretli öğretmen diye bir tanımlama yok. Öğretmen alımlarının tek bir mekanizması var KPSS. Sosyal medyadaki iddialar gerçek dışı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?
- KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK 2022 yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel fiyat listesi...
- İOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İOS 16 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelir?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? ÖSYM takvimi...
- 14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?
- Brent petrol kanatsız çakılıyor! EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler ayın kaçında açılıyor? YÖK 2022-2023 akademik takvimi...
- En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2022 emekli promosyon ödemeleri ne zaman bitiyor? Akbank, Yapı Kredi, TEB...
- e-Devlet'ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...
- JGK 7.500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru ekranı: Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 12-26 Eylül tarihleri...
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? İşte takvim...