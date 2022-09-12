Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den “öğretmen atamaları” ile ilgili açıklama

Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Bizim tüm projelerimizde olmazsa olan öğretmenlerdir. Göreve geldiğimizden beri öğretmenlerimize yatırım yapıyoruz. Öğretmen niteliğimiz ne kadar iyileşirse okul eğitimi o kadar güçlenecek. Bu düzenleme öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi tüm öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için yapılan düzenleme değildir. Bu süreç isteğe bağlıdır, öğretmen istemiyorsa uzman öğretmenliğe de başöğretmenliğe de başvurmaz. Yapılan sınav alınan eğitimin bir değerlendirmesidir. Öğretmenlerimiz sadece burada sınava girmiyorlar ki... Biz öğretmenlerimizin itibarını, özlük haklarını en fazla düşünenleriz. Biz tüm bakan yardımcılarımızı, genel müdürlerimizi sahaya gönderdik. Öğretmenlerimiz gelişmelerden memnun. Sosyal medyada bir manipülasyon söz konusu. Öğretmenlik meslek kanunu ile eleştirilenlerden bir tanesi de şu: Her şeyi içermiyor. Ama bizim istediğimiz şey şuydu, bir başlangıç olsun."