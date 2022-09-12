CHP AFAD’ın sığınmacı projesini çalmış! Seçim vaadi olarak anlattıkları zaten uygulanıyor

48 okul binasının yapımına ise devam edilirken ayrıca bölge halkının meslek edinmesine yönelik kurslar açıldı. Aile ve sosyal hizmetlere yönelik; 10 sosyal hizmet merkezi, 3 aile destek merkezi ve 8 kreş- sosyal market bölge halkının hizmetine sunuldu. Gençlik ve Spor faaliyetleri de unutulmadı. Onarılan ve inşa edilen 6 stadyum, 10 gençlik merkezi, 3 spor salonu, 3 kültür merkezi ve 15 futbol sahası bölge halkının hizmetine sunuldu. Din hizmetleri kapsamında; 243'ü yeni yapılan, bin 151'i onarılarak ibadete açılanlarla birlikte toplam bin 394 camii ibadete açılırken 129 camiinin ise yapımına devam ediyor. 142 km asfalt yol yapımı, 107 bin 600 ton asfalt yama, 1 milyon 213 bin 93 metre kare kilit taşı ve 283 bin 848 metre bordür taşı yapımı gibi alt yapı iyileştirme hizmetleri verildi. Ayrıca bölgeye su, elektrik, GSM, internet arzı ile temizlik, alt yapı geliştirme gibi hizmetler de verilmeye devam ediyor.