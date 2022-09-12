CHP AFAD'ın sığınmacı projesini çalmış! Seçim vaadi olarak anlattıkları zaten uygulanıyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), göçmen ve sığınmacı sorununu 4 aşamalı bir planla, 2 yıl içerisinde çözüme kavuşturacaklarını açıkladı. CHP Genel Merkezinin kamuoyuna yeni bir formül gibi açıkladıklarını AK Parti hükümetinin hali hazırda yürüttüğü politikanın aynısı olduğu ortaya çıktı. AFAD tarafından "İdlib Briket Ev Projesi" kapsamında hali hazırda oluşturulan güvenli bölgelerde 259 noktada 61 bin briket ev inşa edilirken, yıl sonuna kadar 100 bin evin tamamlanması bekleniyor.
CHP, göçmen ve sığınmacı meselesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Göçmen ve sığınmacı sorununu için atacağı adımların başında Suriye'nin yeniden inşa edileceği konusu yer aldı. Açıklamada, "Avrupa Birliği fonları olmak üzere sağlanacak kaynaklarla, savaşta ağır hasar almış tüm yerleşim birimlerinin alt ve üst yapılarını yenileyeceğiz. Okulları, hastaneleri, kreşleri, konutları, ibadethaneleri, çarşıları, sosyal donatı alanlarıyla birlikte yaşanabilir kentler oluşturacağız. Bunu AB fonlarıyla bizim müteahhitler yapacak. Bu süreç Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü de kolaylaştıracak. "Döndüğümde nerede ve nasıl yaşayacağım?" endişesi Suriyelilerin aklından ve yüreğinden silinecek" denildi.
CHP VAAT EDER AFAD YAPAR
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), oluşturulan güvenli bölgelerde yoğun çalışma gerçekleştirdi. AFAD tarafından, "İdlib Briket Ev Projesi" kapsamında, oluşturulan güvenli bölgelerde 259 noktada 61 bin briket ev inşa edildi. Yılsonuna kadar 100 bin evin tamamlanması hedefleniyor. AFAD, sağlık hizmetleri kapsamında; 8 kamu hastanesi, 106 sağlık merkezi, 33 özel hastane, 43 acil sağlık hizmeti istasyonu, 10 mobil sağlık aracı, 76 ambulans bölge halkının hizmetine soktu. Eğitim kapsamında; 26'sı yeni yapılan, 827'si onarılarak faaliyete geçirilenler ile birlikte toplam bin 429 okulda halihazırda 349 bin 762 öğrenci eğitim-öğretimine devam etmesi sağlandı.
48 okul binasının yapımına ise devam edilirken ayrıca bölge halkının meslek edinmesine yönelik kurslar açıldı. Aile ve sosyal hizmetlere yönelik; 10 sosyal hizmet merkezi, 3 aile destek merkezi ve 8 kreş- sosyal market bölge halkının hizmetine sunuldu. Gençlik ve Spor faaliyetleri de unutulmadı. Onarılan ve inşa edilen 6 stadyum, 10 gençlik merkezi, 3 spor salonu, 3 kültür merkezi ve 15 futbol sahası bölge halkının hizmetine sunuldu. Din hizmetleri kapsamında; 243'ü yeni yapılan, bin 151'i onarılarak ibadete açılanlarla birlikte toplam bin 394 camii ibadete açılırken 129 camiinin ise yapımına devam ediyor. 142 km asfalt yol yapımı, 107 bin 600 ton asfalt yama, 1 milyon 213 bin 93 metre kare kilit taşı ve 283 bin 848 metre bordür taşı yapımı gibi alt yapı iyileştirme hizmetleri verildi. Ayrıca bölgeye su, elektrik, GSM, internet arzı ile temizlik, alt yapı geliştirme gibi hizmetler de verilmeye devam ediyor.
AB 3 MİLYAR AVRO FON VERECEĞİNİ AÇIKLADI
CHP'nin bahsetmiş olduğu fon konusunda ise geçtiğimiz ayda düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde karar tekrar bir karar alındı. Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye 3 milyar euroluk fon verilmesi konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı.
CHP'NİN BİR MADDESİ DAHA BOŞA ÇIKTI
CHP'nin planları arasında yer alan bir madde ise; ülkelerine dönenlerin can güvenliği sağlanacağını konusu yer aldı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı bölgelerinde yürütülen başarılı operasyonlar terör örgütü DEAŞ'i bölgeden temizlerken 6 milyon Suriyelinin güvende yaşanması sağladı. Güvenliği sağlanan bölgelerde ihtiyaçları karşılamak ve düzenleyici işlemler tesis etmek üzere Suriye vatandaşlarından kurulu mahalli meclislere danışmanlık hizmeti verildi. Bunun yanında güvenlik ve yargı teşkilatları oluşturulurken bölgede 12 bin 130 güvenlik birimi personeline mesleki eğitim verilerek sahada göreve başladı.
SURİYE'DE 7 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
CHP'nin 4 aşamalı planın son maddesi olan "Suriye'ye yatırıma destek verilecek" konusunda ise AFAD'ın yine bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. DEAŞ'tan temizlenen Halep'e bağlı Çobanbey ve Azez kentlerinde savaşın izleri silinirken kalkınma planlarını devreye soktu. AFAD, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesini oluşturularak bin 386 imalathane kurdu. Bu imalathanelerden bin 355'i tamamlanarak üretime başladı. Sadece Çobanbey'de değil 7 bölgede daha benzer organize sanayi bölgesi yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 60 bin kişiye istihdam sağlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler ayın kaçında açılıyor? YÖK 2022-2023 akademik takvimi...
- En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2022 emekli promosyon ödemeleri ne zaman bitiyor? Akbank, Yapı Kredi, TEB...
- e-Devlet'ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...
- JGK 7.500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru ekranı: Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 12-26 Eylül tarihleri...
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? İşte takvim...
- İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray İETT bedava mı?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...
- Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl, elendi mi? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? Açıklama geldi...