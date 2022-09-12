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Son dakika: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Son dakika: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak." açıklamasında bulundu.

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