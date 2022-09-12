Gençlere ücretsiz tren bileti! Türkiye’den de başvuru yapılabilecek! 4 arkadaş birlikte eğlenme şansı! İşte başvuru şartları ve tarihleri...

ÜCRETSİZ TREN BİLETİ



Gelecek yılın ilk yarısında 18 yaşına girecek gençler ise Mart 2023'te ücretsiz tren bileti için başvuru yapabilecek. Bu başvuru döneminde de 35 bin ilave tren bileti dağıtılacak.



Tren bileti kazananlar buna ek olarak Avrupa'da toplu taşıma, kültürel faaliyetler, konaklama, yeme içme ve spor faaliyetleri gibi alanlarda 40 binden fazla indirim imkanı sunan bir indirim kartı da elde edecek.