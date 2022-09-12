Gençlere ücretsiz tren bileti! Türkiye'den de başvuru yapılabilecek! 4 arkadaş birlikte eğlenme şansı! İşte başvuru şartları ve tarihleri...
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Erasmus+ kapsamında binlerce gence ücretsiz olarak tren bileti dağıtılacağı belirtildi. Başvuru şartları ve zamanının da açıklandığı duyuruda biletlerin en fazla 30 gün kullanılabileceğine de yer verildi. Peki ücretsiz tren bileti başvurusu nereye yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman? Şartlar neler? İşte detaylar...
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tren biletleri Erasmus+ programı içinde yer alan "DiscoverEU" adlı girişim kapsamında dağıtılacak.
BAŞVURULAR 25 EKİM'E KADAR
Biletleri kazanmak için 11 Ekim öğle saatinde internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden başvurular açılacak. Başvurular 25 Ekim öğle saatine kadar alınacak.
KAÇ YAŞINDAKİLER BAŞVURABİLECEK?
Biletleri kazanmak için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabilecek. Kazanmak için 5 kısa soru ile 1 yedek sorunun cevaplanması gerekecek.
4 ARKADAŞ BİRLİKTE GEZME ŞANSI
Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabilecek. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabilecek.
BİLETLER EN FAZLA 30 GÜN KULLANILABİLECEK
Biletler 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.
Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.
ÜCRETSİZ TREN BİLETİ
Gelecek yılın ilk yarısında 18 yaşına girecek gençler ise Mart 2023'te ücretsiz tren bileti için başvuru yapabilecek. Bu başvuru döneminde de 35 bin ilave tren bileti dağıtılacak.
Tren bileti kazananlar buna ek olarak Avrupa'da toplu taşıma, kültürel faaliyetler, konaklama, yeme içme ve spor faaliyetleri gibi alanlarda 40 binden fazla indirim imkanı sunan bir indirim kartı da elde edecek.
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