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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Covid-19 testi pozitif çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2022
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Covid-19 testi pozitif çıktı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile planladıkları görüşmeyi telefonla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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