Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testi pozitif çıktığını duyurdu.
"5 GÜN ÖNCE POZİTİF ÇIKTI"
Bakan Koca paylaşımında "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS şartı aranmıyor! 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı?
- İzmir depremi son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...
- Destan'ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman'a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 4. sezon tarihi açıklandı mı?
- KYK güvece bedeli nedir, ne anlama geliyor? KYK güvence bedeli ne kadar, kaç TL 2022?
- YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2022 üniversite ek tercihleri başladı mı? 2. tercih kılavuzu...
- Türkiye modeli netleşiyor: EYT için çember daraldı! 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...
- İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama! GSB KURA ÇEKİMİ BİTTİ! 31 Ağustos Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 personel alımı sonuçları nihai liste...
- BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- TOKİ başvuru şartları 2022: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
- EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...