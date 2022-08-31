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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testi pozitif çıktığını duyurdu.

"5 GÜN ÖNCE POZİTİF ÇIKTI"

Bakan Koca paylaşımında "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.

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