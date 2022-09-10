10 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2022
ABONE OL
Şile’de İSKİ’nin kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

İstanbul Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Gazın kesilmesiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA