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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Tunç Soyer'e tepki: CHP zihniyeti değişmez

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Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Tunç Soyer’e tepki: CHP zihniyeti değişmez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’de her şey değişir ancak CHP zihniyeti değişmez. Bizi hep haklı çıkarıyorlar” dedi.

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