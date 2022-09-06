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Son dakika: Eren Operasyonlarında 2022'de 82 terörist etkisiz hale getirildi!

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika: Eren Operasyonlarında 2022’de 82 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca şehit Eren Bülbül anısına başlatılan 'Eren Operasyonları'nda bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara/sığınak/depo imha edildi, 144 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 275 uzun namlulu silah, 548 el bombası ve 62 bin mühimmat ele geçirildi.

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