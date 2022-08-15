Son dakika | Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 görüşmesi! Heyet yola çıktı
Son dakika haberi...MSB: F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık 2021, Şubat ve Mart 2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de 3 toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir" denildi.
F-16 PAZARLIĞININ ARKASINDA NE VAR?
Türkiye ve ABD arasındaki F-16 alımı görüşmeleri bir süredir devam ediyor. Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-16 pazarlığının perde arkasının detayları ortaya çıktı. Ankara "Pazarlığı Pentagon ile yapalım, Kongre hızla sonuçlandırsın" önerisi götürdü.
Bu konunun gelecek ay NewYork'ta yapılacak BM zirvesi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki muhtemel bir görüşmede masada olacağı belirtiliyor.
TÜRKİYE'NİN BEKLENTİSİ
Türkiye bu sorunun uzun bir prosedüre tabi tutulup sürecin uzamasını istemiyor. Bu nedenle pazarlığı Pentagon ile yapıp konunun buradan ABD kongresine sunulmasını talep ediyor. Bu yöntem üzerinden gidilmesi halinde kongre belli bir süre içinde bu konuya onay verme durumunda kalıyor.
GÖZDEN GEÇİRME
ABD'den yapılan mal ve hizmet alımların yöntemi olan Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales-FMS) kapsamındaki sorunların iletildiği ve yürürlükteki tüm FMS sözleşmelerinin gözden geçirildi. Güvenlik Yardımı Gözden Geçirme (Security Assistance Management Review-SAMR) toplantısına katılım sağlanması da planlanıyor.
'KAZAN KAZAN'
Türk savunma sanayi firmalarının imkan ve kabiliyetlerinin, ihracatlarının artırılması, yerli ve milli savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunulacak.
Ödemeler dengesinde oluşabilecek olumsuz etkinin Türkiye adına azaltılması amacıyla ana yüklenici firma ile OFFSET anlaşması da imzalanacak Böylece "kazan kazan" yöntemi de devreye girmiş olacak. Çünkü OFFSET anlaşmalarında, alınacak F-16'lar karşılığında ilgili firma da Türkiye'den belirli bir oran veya sayıda mamul madde almak zorunda olacak.
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