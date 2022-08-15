Son dakika | Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 görüşmesi! Heyet yola çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık 2021, Şubat ve Mart 2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de 3 toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir" denildi.

F-16 PAZARLIĞININ ARKASINDA NE VAR?

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 alımı görüşmeleri bir süredir devam ediyor. Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-16 pazarlığının perde arkasının detayları ortaya çıktı. Ankara "Pazarlığı Pentagon ile yapalım, Kongre hızla sonuçlandırsın" önerisi götürdü.

Bu konunun gelecek ay NewYork'ta yapılacak BM zirvesi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki muhtemel bir görüşmede masada olacağı belirtiliyor.