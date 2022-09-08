Kraliçe Elizabeth'in ölümünü dans ederek kutladılar
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi üyelerini taşıyan uçağın İskoçya'ya inişi sırasında, havaalanı personelinin dans ettiği görüntüler, Ada'da infiale neden oldu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında öldü. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.
Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.
KRALİYET AİLESİ İSKOÇYA'YA GİTTİ
Ölüm haberi sonraıs, kraliyet ailesi üyeleri özel bir uçakla İskoçya'ya gitti.
Aileyi taşıyan uçağın İskoçya'ya inişi sırasında, havaalanı personelinin dans ettiği görüntüler, Ada'da infiale neden oldu.
BBC canlı yayınına yansıyan görüntülerde, iki personelin cep telefonuna bakıp eğlendikleri ve dans ettikleri görüldü.
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