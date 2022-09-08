Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dans ederek kutladılar

KRALİYET AİLESİ İSKOÇYA'YA GİTTİ

Ölüm haberi sonraıs, kraliyet ailesi üyeleri özel bir uçakla İskoçya'ya gitti.

Aileyi taşıyan uçağın İskoçya'ya inişi sırasında, havaalanı personelinin dans ettiği görüntüler, Ada'da infiale neden oldu.