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İstanbul'da PKK operasyonu! 11 zanlı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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İstanbul’da PKK operasyonu! 11 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile 225 bin lira, 5 bin 980 avro ve 620 dolar ele geçirildi.

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