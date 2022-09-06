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Çankaya Belediyesi'ni banka gibi kullanan Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'a ihraç!

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Çankaya Belediyesi’ni banka gibi kullanan Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a ihraç!

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın bankamatik olduğu gerekçesiyle devlet memurluğundan ihraç edilmesine yönelik karar alındı.

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