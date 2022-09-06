Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanı alımı açıklaması! Ne kadar alım yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan ve 'Beyaz Reform' olarak bilinen Ek Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliğin ardından bir hafta içinde 6 binden fazla hekimin kamuya geri dönmek için başvuru yaptığını söyledi.

Bakan Koca, "Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da 1350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u buldu. Diyarbakır'da 170'i buldu. Batman'da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane de henüz başvuru olmadı. Ayrıca, başvuranlardan çocuk hekimi 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115; göz, KBB, fizik tedavi ve kardioloji her biri 200 kişiyi geçti" dedi.