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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 7’si tutuklandı. İşte yakalanan şüphelilerin ikamet , iş yeri ve araçlarında ele geçirilenler...

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