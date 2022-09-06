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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: Ferro Bor tesisi 17 Eylül’de açılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: Ferro Bor tesisi 17 Eylül’de açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kabine Toplantısı sonrası enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Balıkesir’deki Ferro Bor tesisinin 17 Eylül’de açılacağını söyledi. Dönmez, ''Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ferro Bor tesisimizin temelini atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi için çabalayacağız'' açıklamasında bulundu.

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