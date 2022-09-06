Son dakika: Başkan Erdoğan Balkan turuna çıktı: 3 günde 3 ülkeye ziyaret! Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turuna çıktı. Başkan Erdoğan, ilk durağı olan Bosna-Hersek ziyareti için yola çıkmadan önce Ankara'da havalimanında gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN BALKAN TURUNA ÇIKIYOR/VİDEO

Başkan Erdoğan'ın açıklamalardından derlenenler şu şekilde:

Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yıldan beridir devam eden siyasi krize yönelik çabalar oluşturacaktır. Bosna Hersek'in egemenliğine olan desteğimi vurgulayacağım.

Sırbistan Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bsona Hersek başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım. Balkan turumuzun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.