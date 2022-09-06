Son dakika: Başkan Erdoğan Balkan turuna çıktı: 3 günde 3 ülkeye ziyaret! Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge barışının sağlanması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için üç günlük Balkan turuna çıktıç Başkan Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Ankara'da havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki tacizleriyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor. Yunanistan bunun farkında olduğu için kendilerine çekidüzen verme yoluna girdiler. Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağını düşünerek hareket edecektir. Yoksa tekrar söylüyorum bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turuna çıktı. Başkan Erdoğan, ilk durağı olan Bosna-Hersek ziyareti için yola çıkmadan önce Ankara'da havalimanında gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN BALKAN TURUNA ÇIKIYOR/VİDEO
Başkan Erdoğan'ın açıklamalardından derlenenler şu şekilde:
Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yıldan beridir devam eden siyasi krize yönelik çabalar oluşturacaktır. Bosna Hersek'in egemenliğine olan desteğimi vurgulayacağım.
Sırbistan Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bsona Hersek başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım. Balkan turumuzun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
SIRBİSTAN - KOSOVA ARASINDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELEBİLİR Mİ?
Mitraviça Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bugüne arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak olumlu ifadeleri hep var. Bu ziyarette bu konuyu Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyal aşarız diye düşünüyorum.
YUNANİSTAN'IN RADAR KİLİDİ ATMASI
Bu konuyla ilgili Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreterliği ile gerek diğer temsilciler ile görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetlerimiz devam ediyor. Yunanistan farkında. Kendileri de çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Şahsımın da son hafta içinde yaptığı konuşmalarda ortaya yönelik açıklamalarım bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını daha iyi düşünerek verecektir. Hep söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz.
DOĞAL GAZ NOKTASINDA SIKINTIMIZ YOK
Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntlarla geçirecektir diye düşünüyrum, bizim böyle bir sıkıntımız yok.
TÜRK İŞ İNSANLARI DA BAŞKAN ERDOĞAN'A EŞLİK EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.Başkan Erdoğan'ın Balkan turu sırasında Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Erdoğan'a, gezisinde Türk iş insanları da eşlik edecek.
Türk iş insanlarının önemli yatırımlarının olduğu Sırbistan'daki temaslar sırasında enerji alanında yeni işbirliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etmişti.
İki ülke arasında 2 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu temaslar sırasındaki son dönemlerde artan Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayacak.
İkili ilişkileri 30'uncu yılına giren Türkiye-Hırvatistan arasında da ekonomik ve ticari işbirliği son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. Bu kapsamda iki ülke arasında ticaret hacminin bir milyar dolara ulaşması bekleniyor. Hırvatistan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumuna hak vermişti.
BOSNALILAR UMUTLU
Başkan Erdoğan'ın Bosna Hersek'e gerçekleştireceği resmi ziyaretten memnun olan ülke halkı, bu ziyaretin bölgeye huzur getireceğini düşünüyor. Saraybosnalı İzet Medzedovic, "Tabii ki ziyaretinden mutluyum ve bu önemli bir durum. Erdoğan, bölgedeki tüm ülkelerde saygıyla karşılanıyor" diye konuştu.
Amar Karadzic de Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye ile iyi ilişkilerin, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini ve sorunları çözebileceğini düşündüğünü belirterek, "Erdoğan, çok önemli bir kişi ve Bosna Hersek, Sırbistan ve diğer bölge ülkelerine yapacağı ziyaret, ekonomi ve huzur açısından çok önemli" dedi.
Salahudin Nezirovic de, "Kimin dostumuz olup olmadığını iyi düşünmemiz lazım. Herkes dostumuz gibi davranıyor ama aslında dostumuz değiller. Erdoğan bizim hakiki dostumuz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır 2022? Doğalgaz desteği başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru ekranı...
- Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?
- İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak? İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor? Başkan Erdoğan açıkladı...
- 6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...
- Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Eylül Kabine kararları...
- TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde ucuz konut başvuruları başladı mı? İşte başvuru şartları...
- Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...
- BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2022: Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk İOKBS soru kitapçığı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile sosyal destek başvuruları devam ediyor mu? Ödeme tarihleri...
- MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...
- Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...
- Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...