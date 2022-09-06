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Dini değerleri aşağılayan Prof. Dr. Celal Şengör ifade verdi! Soruşturma başlatılmıştı

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Dini değerleri aşağılayan Prof. Dr. Celal Şengör ifade verdi! Soruşturma başlatılmıştı

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

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