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Son dakika | EGM'den polislerin maaş promosyonlarıyla ilgili flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika | EGM’den polislerin maaş promosyonlarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... EGM'den polislerin promosyonlarına ilişkin önemli açıklama geldi. EGM açıklamasında "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır." EGM ayrıca "Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen Polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.

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