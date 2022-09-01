01 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dini değerleri aşağılayan Celal Şengör'e soruşturma

Dini değerleri aşağılayan Celal Şengör'e soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2022
ABONE OL
Dini değerleri aşağılayan Celal Şengör’e soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA