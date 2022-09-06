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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan’da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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