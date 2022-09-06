İŞKUR MEB TYP personel alımı listesi isim sorgulama! TYP KURA SONUÇLARI... 6 Eylül MEB TYP personel alımı sonuçları nihai liste...
Eğitim ve öğretim başlamasına kısa süre kala İŞKUR TYP alımları gerçekleştirilecek. Bazı illerde kura çekimi olarak gerçekleştirilen alımlar yapıldı. 3 Eylül 2022 tarihinde yapılması beklenen kura çekimi sistemsel bir hata nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Vatandaşlar bulundukları iller için sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, 6 Eylül MEB TYP personel alımı sonuçları nihai liste...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda görevlendirilmek üzere güvenlik ve temizlik personeli alımları greçekleştiriliyor. Toplum Yararına Program kapsamında yapılan alımlar kura çekimi sonrasında duyuruluyor. İŞKUR TYP kura çekimi için il il sorgulamalar yapılıyor. İşte, 6 Eylül MEB TYP personel alımı sonuçları nihai liste...
TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP personel alımı illerde gerçekleşmeye başladı. Kendi illerinde gerçekleşen kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından nihai isim listesine ulaşabiliyor.
ADIYAMAN
Adıyaman merkez ve köylerinde bulunan okullarda görev yapacak 216 temizlik görevlisi kura ile belirlendi.
2022-2023 eğitim öğretim sezonunun 4,5 aylık bölümünde görev yapacak geçici temizlik personeli kura ile belirlendi. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde Adıyaman merkezdeki okullar için 159 asil, 318 yedek, köylerdeki okullar için ise 57 asil, 171 yedek kura ile belirlendi. Adıyaman merkez ve köylerinde ki 216 kişilik kadro için 4 bin 98 kişi başvuruda bulundu.
KASTAMONU
Kastamonu merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım ya da onarım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplam 520 kişinin İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdamı için kuralar çekildi. Toplam 3 bin 337 kişinin müracaatta bulunduğu çekiliş, noter huzurunda yapıldı. Noter kurası Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir yoğunlukla gerçekleştirildi.
MALATYA
Malatya'da okullarda çalıştırılacak temizlik personellerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.
12 Eylül Pazartesi günü ilk ve orta ve liselerde eğitimin başlayacak olması nedeniyle eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde noter kurası çekilişi, asil ve yedek olarak Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.
Kura sonucuna göre Malatya'daki okullarda 774 kişi temizlik personeli olarak görevlendirilecek.
TYP İLE OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINIYOR!
60 bin kişilik personel alımı kadrosu içinde TYP programı kapsamında MEB okullarına alım gerçekleştirilecek. Okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Başvuru tarihleri ve şartları adayların gündemindeki yerini aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar."
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
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- İŞKUR MEB TYP personel alımı listesi isim sorgulama! TYP KURA SONUÇLARI... 6 Eylül MEB TYP personel alımı sonuçları nihai liste...
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