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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunan basınında çalkalandı

Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunan basınında çalkalandı

Yunanistan'ın Türk F-16'larına radar kilidi atmasına üzerine başlayan gerginlik, Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST'te "Bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliz" sözleriyle yatıştı. Başkan Erdoğan bugün, Balkan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, mesajını tekrarladı. Yunan basını Başkan Erdoğan'ın sert mesajını manşetlerden işte böyle duyurdu.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 15:24
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan basınında çalkalandı
Geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST'te konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunan provokasyonuna sert tepki göstermiş; "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yapmıştı. Bosna Hersek ziyareti öncesi Yunanistan ile ilgili bir soruya; "Bu kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve kendilerine çeki düzen verme durumuna girmiş bulunmaktalar. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz." cevabını verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında yankılandı.
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan basınında çalkalandı

"YUNANİSTAN BUNUN FARKINDA"

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada; "Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız NATO Genel Sekreteri ve diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz. Hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan basınında çalkalandı
Yunan basını Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi: Proto Thema'da yer alan haberde Başkan Erdoğan'ın 1974'te yaşanan Kıbrıs harekatına gönderme yaparak "Bir gece ansızın gelebiliriz " ifadesini bir kez daha kullandığını belirtti.
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan basınında çalkalandı
Kathimerini Yunanistan'ın F-16'lara radar kilidi atıldığını yalanlayarak Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gidebiliriz' sözlerine yer verdi.
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan basınında çalkalandı
Ta Nea ise; Başkan Erdoğan'ın "Yunanistan'ın daha iyi düşünmesi ve Türkiye ile nasıl bir ilişkisi olacağına karar vermesi gerektiğini" vurguladığını belirtti. başkan Erdoğan'ın " Hep söylerim, bir gece ansızın gelebiliriz." sözlerine dikkat çekti.