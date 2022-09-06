06 Eylül 2022, Salı
Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunan basınında çalkalandı
Yunanistan'ın Türk F-16'larına radar kilidi atmasına üzerine başlayan gerginlik, Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST'te "Bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliz" sözleriyle yatıştı. Başkan Erdoğan bugün, Balkan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, mesajını tekrarladı. Yunan basını Başkan Erdoğan'ın sert mesajını manşetlerden işte böyle duyurdu.
Giriş Tarihi: 06.09.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 15:24
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