Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunan basınında çalkalandı

"YUNANİSTAN BUNUN FARKINDA"

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada; "Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız NATO Genel Sekreteri ve diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz. Hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.