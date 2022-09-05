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İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak? İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak? İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor?

İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan destek paketinin ayrıntıları netlik kazanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunacak. Peki, icra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak? İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor?

İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak? İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplatısının gündeminde yer alan, dar gelirliye icra ve haciz gibi konular içeren destek paketinin ayrıtıları netlişiyor. Peki, İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak? İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor?

6 MİLYONLUK AİLENİN 2 BİN LİRAYA KADAR BORCU İCRA TAKİBİNDEN DÜŞECEK!

Yapılacak düzenlemeye göre , 6 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

DEVLET İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVREYE GİRECEK

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON GİBİ BORÇLARI DEVLET ÜSTLENECEK

6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki borcunu devlet karşılayacak. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

BAKAN NEBATİ'DEN DÜZENLEMEYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Önceki gün yapmış olduğu açıklamada, dar gelirli vatandaşa sağlanacak desteklerde sona gelindiğini belirterek 2 yeni çalışmanın açıklanacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz."

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